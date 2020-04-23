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В Ленинградской области беременную женщину перевезли из одного города в другой при помощи вертолёта санавиации.

Информация об инциденте была опубликована 23 апреля в социальной сети “ВКонтакте” в группе “Национальная служба санитарной авиации”. Как сообщалось, у беременной женщины, проживающей в городе Кириши, возникли серьёзные осложнения. Её срочно требовалось доставить в больницу в Гатчине, и для этого медицинским работникам санитарной авиации пришлось воспользоваться вертолётом.

Произошел инцидент 22 апреля, также в группе были опубликованы фотографии с места событий. Беременная женщина была успешно доставлено в перинатальный центр в Гатчине, о её дальнейшей судьбе не сообщается.

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