В Крыму будут ужесточены меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Как сообщается, новыми мерами являются запрет на вахтовый метод завоза сотрудников, а также рекомендация жителям региона воздержаться от посещения кладбищ, за исключением случаев обращения за погребением. Действовать новые меры начнут уже со вторника, 14 апреля.

Кроме того, более жесткие меры коснутся граждан региона в возрасте от 65-ти лет, а также тех жителей, кто имеет хронические заболевания. Им запрещается покидать свой дом, разрешено лишь выходить за продуктами или в медицинские учреждения, а также при прямой угрозе жизни и здоровью. Отмечается, что при необходимости, для таких граждан будут подготовлены спецпропуска.