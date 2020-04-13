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В Красноярске на видео попал момент, на котором мужчина избивает свою собаку.

Видеозапись была опубликована в местных соцсетях и быстро разошлась по городу. На видео видно, как мужчина вытягивает из лифта своего пса, французского бульдога, за поводок, и несколько раз пинает. Неравнодушные горожане обратились в зоозащиту с требованием наказать мужчину. Некоторые из них даже начали угрожать ему.

Вскоре мужчина извинился на своей странице в Instagram, сообщив, что он виноват перед собакой, и у него произошло “помутнение рассудка” из-за ситуации в стране и мире. Он заявил, что с собакой всё в порядке, к нему приходили полицейские и не нашли ни одной царапины. Кроме того, мужчина попросил прекратить нападки на его семью, а затем удалил свою страницу.

Также директор барбершопа “Тайга”, где работает мужчина, заявил, что они не приемлют подобное поведение и виновного уволят.

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