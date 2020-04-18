В Оренбуржье было выявлено сразу девять случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщается, заболевшие являются жителями Красногвардейского района. Причина массового одновременного заболевания проста – все заболевшие коронавирусом ехали вместе в одном автобусе. При этом по прибытию их не обследовали.

Медики провели обход прибывших лишь спустя некоторое время после их приезда, и провели необходимые исследования в течение нескольких дней. Тестирование показало, что сразу у девяти человек имеется коронавирусная инфекция.

По словам министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, ситуация держится под контролем. Всего в регионе было зарегистрировано 235 пациентов с коронавирусом, из них 47 выявили за последние сутки.