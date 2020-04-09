Во время дистанционного урока для пятиклассников “Основы православной культуры” в калужском лицее №36 ученикам продемонстрировали порнофильм.

Как сообщается, фильм для взрослых каким-то образом прервал урок. Учитель предпринял несколько попыток остановить трансляцию порнофильма и возобновить урок, однако у него это не сразу получилось. В итоге, фильм увидели около 90 детей – урок шёл сразу для трёх пятых классов.

Произошедшее весьма возмутило родителей школьников, и они обратились к заместителю губернатора Дмитрию Разумовскому с вопросом о том, какие меры предпринять в этом случае.

Разумовский сообщил, что для урока использовалась платформа ZOOM, которую он считает не самой подходящей для видеоуроков. Он рекомендует использовать отечественные сервисы. Также он отметил, что при регистрации не стоит использовать персональные данные детей, а учителям необходимо совершить настройку. Разумовский отметил, что на его странице находятся необходимые инструкции.