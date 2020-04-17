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В Ивановской области из-за коронавирусной инфекции умерла 74-летняя женщина. Это является первым случаем смерти из-за коронавируса в регионе.

Как сообщается, женщина находилась в тяжёлом состоянии, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи около недели боролись за её жизнь, но в итоге пациентка всё же скончалась. Уточняется, что её тяжёлое состояние обуславливается не коронавирусом, а имеющимися у неё сопутствующими заболеваниями.

Коронавирус у женщины был подтверждён лабораторно. Для выяснения точной причины смерти будет проведено вскрытие.

Всего, согласно последним данным, в регионе было зарегистрировано 149 человек с коронавирусом, из них 10 уже выздоровели.

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