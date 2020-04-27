Исследователям из американского Департамента сельского хозяйства удалось выяснить, как можно стать «невидимкой» для комаров.

Эксперты на протяжении длительного времени воздействовали на комаров соединениями, которые выделяются человеческой кожей. Оказалось, что 1-метилпиперазин способен деактивировать органы обоняния кровососущих насекомых, «ослепляя» их на время. Поэтому люди, продуцирующие большое количество данного соединения, становятся невидимыми для комаров.

Ульрих Бернье, один из участников исследовательской команды, уверен, что данное открытие даст им возможность создать эффективные препараты для борьбы с комарами. Эти средства окажутся намного безопаснее для людей, чем используемые сейчас репелленты.