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После проведения комплексного теоретического анализа структуры электронов нескольких молекул ученые смогли открыть дополнительные подходы к их охлаждению.

Специалистам из лаборатории квантовой химии удалось обнаружить несколько классов многоатомных молекул, на которых действует прямое лазерное охлаждение. Международные исследовательские команды принялись за проверку соответствующей теории путем проведения специальных экспериментов, которые в итоге завершились успехом.

Гарвардские научные сотрудники смогли снизить температуру молекул SrOH до 750 микрокельвинов. В результате, обосновав применимость способов лазерного охлаждения к молекулам, состоящим из множества атомов, ученые смогли открыть абсолютно новое направление в сфере молекулярной спектроскопии.

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