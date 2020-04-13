На портале Кредитонус представлены все лучшие предложения от благонадежных микрофинансовых организаций.

Благодаря этому сайту, заемщик сможет отправить заявки в несколько организации, быстро находить подходящие предложения, сортировать их по сумме, процентной ставке, сроку возврата, способу получения и другим параметрам.

Зачем и кому нужен этот сайт

Многие люди, желающие взять займ в микрофинансовой организации, зачастую не знают, в какую компанию им обратиться или выбирают первого попавшегося на глаза кредитора, соглашаясь на заведомо невыгодные условия. Сервис Кредитонус избавляет заемщиков от лишней траты времени и защищает от неблагонадежных кредиторов. Актуальные предложения и полезная информация о десятках МФО России собраны на одном странице. Для комфорта пользователей информация о конкретной организации и условия выдачи займа вынесены в отдельную карточку в каталоге.

После изучения информации из карточек и условий предоставления займов, можно перейти на сайт выбранного кредитора в один клик. Для этого прямо в карточке активируется электронная клавиша «Подать заявку», расположенная внизу страницы. После клика по клавише клиент попадает на сайт выбранного МФО и приступает к заполнению электронной анкеты. Заявка оформляется за пять минут, а кредитор принимает решение в пределах получаса. В случае одобрения клиент получает деньги на предоставленный счет мгновенно.

Преимущества информационного портала Кредитонус

Услугами информационного сервиса Кредитонус стоит воспользоваться по следующим причинам:

у пользователя появляется возможность быстро найти выгодное предложение;

поданная заявка рассматривается анализируется системой скоринга без присутствия клиента;

данные о компаниях на сайте постоянно обновляются;

возрастает вероятность одобрения заявки в случае грамотного подбора или выбора сразу нескольких организаций.

Основные требования к посетителям сервиса

Информационный портал предоставляет свои услуги посетителям безвозмездно, а личные данные нужно указывать только в электронной форме на сайте выбранного МФО. Условия предоставления займа просты и прозрачны. Потенциальный заемщик должен быть гражданином РФ, иметь постоянную прописку в стране, находиться в совершеннолетнем возрасте. Верхней границы возраста во многих МФО не существует. Из документов от клиентов потребуется только паспорт.