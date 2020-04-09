Представители американской компании Google сообщили о том, что облачный сервис Stadia в течение двух следующих месяцев будет бесплатным.

Для получения доступа к данной платформе пользователям нужно лишь оформить подписку на Stadia Pro. После этого они получат 60 бесплатных дней. Всем действующим подписчикам тоже подарят два бесплатных месяца.

Напоминаем, что данный сервис позволяет играть в различные игровые проекты, не выходя из браузера Google Chrome. Для этого можно использовать любые совместимые девайсы, начиная от компьютеров и заканчивая смартфонами. В настоящее время площадка доступна только в 14 странах и способна предложить всего 9 игр.