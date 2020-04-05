На телеканале CNBC, сославшись на расчеты FAIR Health, сообщили о том, что лечебный курс от коронавирусной инфекции в США обойдется пациенту в 75 тысяч долларов (около 5 миллионов 700 тысяч рублей).

В новости указывается, что платить за лечение придется даже тем гражданам Соединенных Штатов, которые обладают медстраховкой. По словам журналистов, несколько дней назад в конгрессе дали разрешение на бесплатное тестирование людей, но за лечение и госпитализацию им все равно выставят счет.

Американцам, имеющим страховку, тоже придется заплатить из своего кошелька определенную часть денег (около 30 тысяч долларов) – многое зависит от оформленного ими страхования. Данные подсчеты основаны на информации о лечении в стране гриппа и пневмонии. По этой причине больным с легкой формой заболевания рекомендуют лечиться в домашних условиях.