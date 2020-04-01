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Джон Поссер, популярный блогер, который часто публикует достоверные утечки о продукции Apple, раскрыл дату выхода нового бюджетного смартфона iPhone.

Согласно словам инсайдера, в понедельник, 30 марта, американская компания организовала закрытую встречу, в рамках которой топ-менеджеры решили обсудить релиз новой модели, являющейся преемником SE. Он добавил, что официальная презентация новинки состоится 15 апреля, а ее отгрузка в торговые точки начнется 22 апреля. Приобрести гаджет можно будет ближе к концу апреля.

Однако информатор сразу отметил, что эти даты впоследствии могут быть перенесены из-за распространения коронавирусной инфекции. Поссер также заявил, что Apple решила передать всем своим работникам компьютерные системы iMac для удаленной обработки заказов.

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