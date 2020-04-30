Стартовала официальная продажа смартфона Ulefone Armor 7E, так называемого “неубиваемого” смартфона.

Подобную характеристику устройство получило за наличие защиты военного стандарта США MIL-STD-810G и защиту IP69K.

Кроме того, в смартфоне установлен процессор MediaTek Helio P90, также он имеет 4/128 Гб памяти. В смартфоне установлена тройная камера, имеющая главный модуль на 48 Мп, а также фронтальная камера с модулем на 16 Мп. Дисплей смартфона имеет диагональ в 6,3 дюйма. Ёмкость аккумулятора составляет 5 500 мАч, также имеется бесконтактная оплата NFC, кроме того, можно дополнительно вставлять карты памяти.

Пока что смартфон продаётся по цене в 200 долларов, однако затем цена поднимется до 270 долларов.