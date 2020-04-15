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В Петропавловск-Камчатском автомобиль “Урал-375” врезался в опору линии электропередач.

Инцидент произошёл 15 апреля перед перекрёстком на 5-м километре возле дома №1 по проспекту 50 лет Октября незадолго до трёх часов дня. Согласно предварительной версии, у водителя отказали тормоза. Для того, чтобы избежать более опасного дорожно-транспортного происшествия, мужчина решил въехать в столб.

Отмечается, что в салоне, кроме 26-летнего водителя, находился пассажир. В инциденте никто из них сильно не пострадал – они отделались лишь ушибами, медицинская помощь не потребовалась. Также уточняется, что водитель прошел медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв.

Сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшем.

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