В издании «Коммерсантъ», сославшись на Минкомсвязи, сообщили, что интернет-порталы, попавшие в список социально значимых онлайн-проектов, должны подготовить версии своих ресурсов без видеороликов.

По словам журналистов, владельцам этих сайтов необходимо разработать версии, в которых отсутствует «потоковое видео», уже к следующему месяцу, а затем отправить соответствующие IP-адреса операторам. Пользователи, не имеющие средств на балансе, будут перенаправляться на данные версии порталов.

Ранее ведомство в рамках реализации программы по обеспечению населения беспрерывным доступом к информации составило список социально важных порталов, в которые вошли 391 сайт. Они будут бесплатными вплоть до 1 июля 2020 года. В нем оказались новостные ресурсы (ТАСС, РБК), социальные сети (Одноклассники, ВКонтакте), телеканалы и множество других сайтов.