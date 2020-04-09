Международная группа учёных из Канады, Испании и Швеции во время наблюдения за птицами пришли к выводу, что их интеллект спасает их от вымирания.

Как сообщается, было проведено около 3 800 наблюдений за птицами, находящимися в естественной среде обитания. В ходе наблюдений было выяснено, что птицы, которые способны выработать новую стратегию поведения, исходя из их окружающей среды, имеют меньший риск вымирания.

В качестве примера приводится ситуация с бакланами в Новой Зеландии – птицы научились добывать себе пропитания при помощи создаваемых баржами потоков.

Отмечается, что риск снижения вымирания относится лишь к тем птицам, у которых популяция снижается из-за уменьшения площади пригодных мест для обитания. А вот на гибель от рук охотников интеллект не влияет.