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Производитель гаджетов Huawei из КНР продемонстрировал свой новый телевизор под названием Vision Smart TV X65, относящийся к премиальному сегменту и обладающий OLED-дисплеем.

Новинка обладает привлекательным внешним видом – все благодаря невероятно малой толщине, составляющей всего 24,9 миллиметра, и тонким рамкам вокруг экрана. Телевизор можно либо повесить на стене, либо поставить на тумбе. Его особенностью также является выдвижная 24-мегапиксельная камера, с помощью которой можно осуществлять видеозвонки.

Данная модель оснащена мощным 4-ядерным чипсетом Honghu 898, высокопроизводительным графическим ускорителем Mali-G51 MP4 и 6-ю гигабайтами ОЗУ. Размер ее постоянной памяти составляет 128 гигабайт. Диагональ дисплея телевизора составляет 65 дюймов, а разрешение – 3840×2160 пикселей. Он также оснащен 14 динамиками, способными воспроизводить объемный звук. Стоимость Vision Smart TV X65 составит 3450 долларов (около 276 тысяч рублей).

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