Татьяна Голикова, российский вице-премьер, решила назвать примерные сроки спада эпидемии COVID-19 на территории Российской Федерации.

По мнению чиновницы, обстановка с заболеванием вряд ли разрешится к 9 мая, поэтому в стране, скорее всего, придется продлить действующие ограничения. Она привела в пример китайский город Ухань, где хоть и улучшилась эпидемиологическая обстановка, но люди в нем все еще носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

В России улучшение ситуации будет во многом зависеть от самих ее граждан, считает Голикова. Она отметила, что если люди станут прислушиваться к принимаемым рекомендациям, то уже к лету они смогут спокойно жать друг другу руки.