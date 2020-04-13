Лариса Попович, глава института экономики здравоохранения ВШЭ, сообщила о том, что обстановка с COVID-19 в РФ теперь развивается по пессимистической траектории.

Согласно словам эксперта, благодаря ограничительным мерам и социальному дистанцированию Россия в конце марта шла по оптимистической траектории, однако в последние дни наблюдается отрицательная динамика. Она добавила, что в стране количество зараженных с одной до десяти тысяч увеличилось за 12 суток, а в Германии, Испании и Италии на это ушло 8 суток.

Противодействию коронавирусу, по мнению Попович, мешает безответственное отношение некоторых россиян. Она отметила, что многие представители молодежи ошибочно считают, что это заболевание обойдет их стороной. Однако эксперт напомнила, что молодые люди тоже могут заболеть, причем даже в случае выздоровления у них нередко возникают различные осложнения.