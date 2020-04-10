Исследователи обнаружили, что свыше 10 000 лет назад на амазонских равнинах Льянос-де-Мохос люди занимались выращиванием различных сельскохозяйственных культур.

Соответствующий участок расположен в северной области Боливии. Он покрыт саваннами и изобилует реками. Археологи заметили на нем немало следов человеческой деятельности, в том числе искусственные холмы и островки, а также дамбы и каналы. К тому же именно этот регион является местом, откуда произошли многие с/х культуры, включая тыкву сквош, перец чили, манион и персиковую пальму. Поэтому эксперты предположили, что юго-западная часть Амазонии тоже является древним очагом развития земледелия.

Чтобы доказать эту теорию, исследовательская группа, которую возглавил Умберто Ломбардо, провела археологические раскопки на 82 островках и на большинстве из них нашла признаки использования удобрений. То есть почва, на которой теперь растут леса, была вручную культивирована. После радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что возраст некоторых находок достигает 10 850 лет.