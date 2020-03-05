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Жительница Барнаула опубликовала в сообществе Barnaul 22 в соцсети ВКонтакте пост о том, что в горбольнице № 5 ей отказали в госпитализации тяжелобольных.

В опубликованном сообщении женщина отметила, что вчера, 4 марта, в инфекционное отделение медицинского учреждения были доставлены ее мать и бабушка. Медики отметили, что они, скорее всего, отравились. Когда были получены результаты анализов, пациенток отказались госпитализировать и посоветовали отправиться в отделение токсикологии, не став при этом выписывать соответствующее направление, посоветовав взять такси и отправиться домой.

Женщина спросила у врача, как ей увезти больных, которых доставили в медцентр на каталке, однако тот заявил, что это не его проблемы. Медицинское учреждение также не стало предоставлять машину скорой помощи для перевозки пациенток в необходимое отделение. В результате женщине пришлось воспользоваться услугами службы перевозки. Сейчас ее родные находятся в реанимации.

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