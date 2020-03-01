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В одном из супермаркетов Мурманска неизвестная женщина набросилась на 10-летнего ребенка, сильно ударив его по лицу. Мать мальчика обратилась в правоохранительные органы.

Согласно сведениям, опубликованным в социальных сетях, данный инцидент произошел вчера, 29 февраля, примерно в пять часов вечера в торговом комплексе, расположенном на улице Скальная. В магазин вошли два мальчика, которые начали шумно себя вести. Одной из покупательниц не понравилось их поведение, поэтому она потребовала, чтобы они ушли из супермаркета.

Однако дети проигнорировали слова женщины. После этого покупательница направилась к школьникам и начала выталкивать их из магазина, нанося при этом удары по лицу. Ребенок рассказал о случившемся родителям, а те написали заявление в полицию. В Сети также появилось видео с камер наблюдения, на которых можно увидеть обвиняемую.

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