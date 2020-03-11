Супруга олигарха из Самары Алексея Шаповалова Ксения Царицына опубликовала в Instagram новый пляжный снимок.

Судя по всему, Международный женский день Ксения решила отметить на Мальдивах. В кадре Ксения сидит на песке, скрестив ноги, а на заднем плане можно увидеть океан. Благодаря позе девушки создаётся впечатление, что она полностью обнажена.

Не так давно Ксения обеспокоилась тем, что набрала лишний вес, и поинтересовалась мнением у подписчиков. Однако, несмотря на то, что они подтвердили её опасения, девушка по-прежнему выглядит замечательно.

Фотография вызвала восторг со стороны подписчиков, некоторые из них даже сравнили Ксению с Афродитой, которая вышла из морской пены. За время, прошедшее с публикации, фото набрало более 6 тысяч “лайков”, а в комментариях многие поклонники поздравили Ксению с 8 марта.