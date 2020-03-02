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В СМИ заподозрили, что диплом блогера-фармацевта Екатерины Диденко является поддельным.

В качестве доказательства они опубликовали скриншот сайта Рособрнадзора, на котором видно, что данных Диденко на сайте не обнаружено. Однако позднее выяснилось, что Диденко действительно получила диплом о высшем образовании в 2013 году и ей дана квалификация провизора по специальности “Фармация”. Кроме того, университет она окончила с отличием.

Таким образом, непонятно, как фармацевт с высшим образованием сумел допустить произошедшую трагедию. Как ранее сообщалось, во время празднования дня рождения Диденко в банном комплексе в крытый бассейн было высыпано 25 килограмм сухого льда. В итоге химическая реакция привела к смертельному отравлению углекислым газом трёх человек, в том числе мужа Екатерины. Ещё несколько гостей были госпитализированы.

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