В СМИ заподозрили, что диплом блогера-фармацевта Екатерины Диденко является поддельным.

В качестве доказательства они опубликовали скриншот сайта Рособрнадзора, на котором видно, что данных Диденко на сайте не обнаружено. Однако позднее выяснилось, что Диденко действительно получила диплом о высшем образовании в 2013 году и ей дана квалификация провизора по специальности “Фармация”. Кроме того, университет она окончила с отличием.

Таким образом, непонятно, как фармацевт с высшим образованием сумел допустить произошедшую трагедию. Как ранее сообщалось, во время празднования дня рождения Диденко в банном комплексе в крытый бассейн было высыпано 25 килограмм сухого льда. В итоге химическая реакция привела к смертельному отравлению углекислым газом трёх человек, в том числе мужа Екатерины. Ещё несколько гостей были госпитализированы.