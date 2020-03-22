Испанские психологи сообщили о том, что технологии виртуальной реальности можно использовать для лечения анорексии у женщин.

Исследователи смогли выяснить, что после взгляда на себя со стороны девушки, у которых нарушено пищевое поведение, начинают лучше относиться к своему внешнему виду. В ходе эксперимента студенткам надевали на головы VR-шлемы, с помощью которых они получали возможность понаблюдать за собой с вида от 3-го лица.

Эксперты создали виртуальные модели 3-х типов: первая являлась идеальной фигурой, вторая – повторяла облик испытуемых, а третья – создана по рассказам участников эксперимента. В результате вторая модель оказала значительное влияние на студенток. Многие отметили, что стали считать свое тело более привлекательным.