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В Зеленограде родители шестиклассников написали заявление в правоохранительные органы на мать одной из учениц за то, что она опубликовала в родительском чате фото обнажённой ученицы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина нашла на телефоне своей 13-летней дочери полуобнажённое фото её школьной подружки, и отправила это фото в родительский чат. Таким образом она хотела пристыдить родителей школьницы. Однако мать ученицы, фото которой было опубликовано, не стала извиняться и попросила сотрудников правоохранительных органов предпринять меры в отношении разместившей снимок женщины.

В настоящее время по факту публикации обнажённых фотографий несовершеннолетней девушки организована проверка.

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