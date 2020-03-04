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В Забайкалье в середине марта начнётся рассмотрение уголовного дела в отношении Георгия Углавы – вора в законе, известного как Тахи.

Как сообщается, в число преступлений его группы входит вымогательство у контрактников в воинской части № 54160, располагающейся в посёлке Горный. Как отмечается, именно в этой части в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов устроил расстрел восьмерых сослуживцев.

Также вымогательство осуществлялось и в других воинских частях региона. Из-за того, что многие потерпевшие были переведены в другие части или уехали домой, удалось узнать далеко не обо всех случаях вымогательства.

Согласно схеме, подручные Георгия выставляли жертв виновниками, после чего требовали с них деньги. Всего известно 44 эпизода вымогательства.

Кроме того, группа Тахи занималась хищением автомобилей, вымогательством имущества – квартир и участков, кражами, грабежами, разбойными нападениями.

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