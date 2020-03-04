читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители компании Bauhutte из Японии продемонстрировали свою новую модель кровати, которая предназначена специально для геймеров.

Пока все остальные производители создают преимущественно игровые кресла, японская фирма решила пойти еще дальше и создала первую кровать для игроков. Она включает в себя не только место для сна, но также массу полок и подставок, на которых можно разместить мониторы, клавиатуру и различные игровые девайсы.

Вместе с кроватью также поставляется столик на колесиках, на котором можно хранить закуски и газированные напитки. Смартфон, планшет или переносную консоль можно установить на специальный держатель над головой. Отмечается, что стоимость данной мебели составляет 1050 долларов (около 68 тысяч рублей).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Ювентус (люб) – Лацио (люб) | Парма (люб) – Рома (люб) | Интер (3х3) – Бавария (3х3) | Наполи (3х3) – Арсенал (3х3) | Chelsea (2×2) – Barcelona (2×2) | Спортинг тим – Марсель тим | Бавария (люб) – Шальке (люб) |
Вам может понравиться

Родители московских школьников будут получать push-уведомления об оценках

В Москве родители, использующие приложение «Дневник МЭШ» для мобильных устройств, смогут настроить… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 4 марта – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи, 4 марта – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский, 4 марта – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск, 4 марта – пасмурно, до -7 °C | Королев, 4 марта – пасмурно, до 15 °C | Подольск, 4 марта – пасмурно, до 4 °C | Армавир, 4 марта – ясно, до 18 °C |