Представители компании Bauhutte из Японии продемонстрировали свою новую модель кровати, которая предназначена специально для геймеров.

Пока все остальные производители создают преимущественно игровые кресла, японская фирма решила пойти еще дальше и создала первую кровать для игроков. Она включает в себя не только место для сна, но также массу полок и подставок, на которых можно разместить мониторы, клавиатуру и различные игровые девайсы.

Вместе с кроватью также поставляется столик на колесиках, на котором можно хранить закуски и газированные напитки. Смартфон, планшет или переносную консоль можно установить на специальный держатель над головой. Отмечается, что стоимость данной мебели составляет 1050 долларов (около 68 тысяч рублей).