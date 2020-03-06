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В английском городе Саутгемптон собака сумела вылечить мальчика с тяжёлой формой заболевания.

Как рассказала мать мальчика Зои Рельф, её трёхлетний сын после операции на мозг находился в реанимации с учащённым пульсом. У мальчика был обнаружен острый рассеянный энцефаломиелит, являющийся довольно редким заболеванием.

Состояние мальчика становилось хуже, он практически перестал реагировать на внешние раздражители. Матери было предложено попробовать применить пет-терапию. В палату с ребёнком привели золотистого ретривера, а женщина во время разговора с сыном дала обещание подарить ему щенка, если он выздоровеет.

Когда лапу собаки положили на руку мальчика, его пульс начал приходить в норму. Также отмечается, что лицо мальчика долгое время было обездвиженным, но потом он вдруг улыбнулся.

Чудесное исцеление произошло ещё четыре года назад, но женщина рассказала о нём только сейчас.

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