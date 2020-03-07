В городе Ульяновск неизвестные набросились и избили брата Ольги Готальской, которая работает секретарем одного из управлений партии «Единая Россия».

Согласно словам сестры пострадавшего, данный инцидент произошел в четверг, 5 марта, в вечерние часы. Несколько неизвестных мужчин напали на ее родственника и нанесли ему несколько травм. Они также угрожали ему, требуя, чтобы его сестра «не лезла туда, куда не следует». Пострадавший позднее отправился в больницу и обратился в полицию.

Готальская уверена, что атака была совершена из-за ее активной работы. Однако она дала обещание, что не станет менять свою общественную позицию. По ее словам, она и дальше продолжит бороться за интересы людей.