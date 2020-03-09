В рамках празднования 8 Марта в парковой зоне города Балашиха был организован специальный танцевальный флешмоб. Понаблюдать за ним могли все желающие.

Согласно словам Александры Лелифановской, местной чиновницы, данное мероприятие было проведено в парке «Пехорка». В нем участвовали артисты различных вокальных и танцевальных групп дворца культуры «Балашиха». Они показали увлекательную развлекательную программу, включавшую в себя исполнение разных песен и танцев, а также проведение интерактивных конкурсов.

В ходе игрового блока организаторы устроили танцевальный флешмоб, в котором приняли участие десятки детей, получившие в конце сладкие призы. Женщины получили теплые поздравления и отличное настроение.