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Игорь Соколов и Валерий Корсаков, главврачи больниц в Омской области, потеряли свои посты после смерти многодетной жительницы Горьковского района.

Отмечается, что 44-летняя жительница села, воспитывающая четверых детей, обратилась к врачам, пожаловавшись на тошноту и сильные головные боли. Однако те сказали ей идти домой. Через несколько часов ее состояние ухудшилось, поэтому родные вызвали скорую. Женщину отправили в Горьковскую ЦРБ, а потом перевезли в другую больницу. За все время ей так и не поставили диагноз и не оказали необходимую медпомощь.

Вскоре пациентка скончалась. На эту ситуацию обратил внимание Александр Бурков, губернатор области. Он сообщил, что виновных нужно обязательно наказать, причем не просто уволить, а привлечь к ответственности. Правоохранители организовали проверку по факту смерти женщины.

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  • Анна
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