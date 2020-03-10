В городе Вольск местный житель зарезал мужчину в одном из общежитий. Мотивом преступления стала ревность к бывшей возлюбленной.

Согласно предварительной информации, 33-летняя Мария Булатова ранее жила с 46-летним обвиняемым Алексеем Сотниковым, а затем ушла от него и начала встречаться с 39-летним Владимиром Лукьяновым. В минувшую пятницу, 6 марта, женщина решила посетить своего бывшего избранника вместе с новым возлюбленным. Они устроили совместное застолье, а потом разбрелись по кроватям.

Ночью у Сотникова взыграла ревность, поэтому он взял в руки нож и ударил им несколько раз спящего Лукьянова. Мужчина умер на месте из-за потери большого количества крови. Обвиняемого задержали и поместили под стражу.