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В Москве в убийстве собственной жены обвиняется водитель скорой помощи.

Как сообщается, 2 марта в правоохранительные органы столицы обратился студент-медик, который сообщил о том, что по возвращению домой не может открыть дверь и дозвониться до родителей. Прибывшим на место инцидента сотрудникам полиции пришлось вскрывать дверь.

В квартире был обнаружен раненый 60-летний мужчина, а также тело его жены с ножевыми ранениями. Выяснилось, что после того, как мужчина расправился со своей женой, он попытался покончить с собой, но безуспешно.

Мужчина был госпитализирован, он находится без сознания в тяжёлом состоянии. Согласно предварительной информации, поводом послужили семейные ссоры и ревность – по словам сына, его отец ревновал жену даже к пациентам, не имея никаких для этого оснований. Как отмечается, 47-летняя женщина работала врачом-кардиологом.

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