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Сотрудники правоохранительных органов сообщили об обнаружении в лесной зоне Всеволожского района Ленобласти тело мужчины без признаков жизни.

В местных средствах массовой информации сообщают о том, что труп был найден в субботу, 29 февраля, примерно в четыре часа утра. Он лежал в лесу неподалеку от улицы Аэропортовской. Полицейские уже установили личность умершего – им оказался 38-летний местный житель.

Отмечается, что мужчина жил на Невской улице, всего в одном километре от места своей смерти. Он ушел из дома в пятницу, 28 февраля, в полдень и после этого перестал выходить на связь с родными и близкими людьми. Правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

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