В Ленобласти началась проверка торговых объектов и заведений общественного питания рейдами надзорных организаций.

Как ранее сообщалось, до 5 апреля введён запрет на работу развлекательных заведений, организаций, предоставляющих бытовые услуги, а также всех магазинов, за исключением продуктовых и товаров первой необходимости. Подобные меры были введены в рамках противодействия распространения коронавируса.

В случае выяснения нарушений указа о запрете на работу, владельцам организации будет выдано предписание о закрытии от Роспотребнадзора.

30 марта, как уточняется, проверки состоялись во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Волховском районах. В последующие дни проверка в районах региона будет продолжена.