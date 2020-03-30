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В Ленобласти началась проверка торговых объектов и заведений общественного питания рейдами надзорных организаций.

Как ранее сообщалось, до 5 апреля введён запрет на работу развлекательных заведений, организаций, предоставляющих бытовые услуги, а также всех магазинов, за исключением продуктовых и товаров первой необходимости. Подобные меры были введены в рамках противодействия распространения коронавируса.

В случае выяснения нарушений указа о запрете на работу, владельцам организации будет выдано предписание о закрытии от Роспотребнадзора.

30 марта, как уточняется, проверки состоялись во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Волховском районах. В последующие дни проверка в районах региона будет продолжена.

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