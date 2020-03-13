В Ленинградской области за январь и февраль 2020 года было выдворено за пределы Российской Федерации 136 нелегальных мигрантов.

Как сообщило Управление ФССП по Ленинградской области 12 марта, все мигранты согласно решению суда были препровождены до пунктов пропуска через государственную границу. Как отмечается, все иностранные лица, а также не имеющие гражданства, пытавшиеся незаконно проникнуть на территорию России, получают также запрет на въезд на территорию страны сроком на пять лет.

Большинство лиц являются выходцами из стран СНГ, но несколько человек были родом из более далёких стран. Так, сообщается, что были возвращены домой жители Египта, Кубы, Нигерии, Венесуэлы, Марокко, Шри-Ланки.