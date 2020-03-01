Наталья Пеньковская, глава крымского Роспотребнадзора, сообщила о том, что в Севастополе начались поиски девушки с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы.

В СМИ отмечают, что перед тем как попасть в РФ, девушка находилась на карантине в КНР, куда ее не пропустили из-за домашнего животного. После проверки собаку вместе с ее владелицей отпустили, и тогда она возвратилась в Крым. Врачи решили поместить ее на карантин в инфекционную больницу, где ей назначили несколько лабораторных обследований.

Однако несколько дней назад пациентка сбежала. Согласно предварительным сведениям, она отправилась в Ростовскую область. Пеньковская заявила, что у девушки не был подтвержден диагноз, однако врачи не успели получить все анализы. На данный момент времени местоположение беглянки неизвестно.