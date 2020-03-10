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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что из-за изменения курса доллара, а также коронавируса в мире, стоимость заграничных отелей заметно вырастет, кроме того, внутренний туризм также может поднять цены.

В настоящее время некоторые турагентства считают стоимость туров по новому курсу, который ещё не устоялся. Отмечается, что текущая неделя станет определяющей. К июню продажи туров начнут подниматься, но вместе с ними повысится и их стоимость из-за подросшего курса доллара и евро. Выезд из страны станет дороже, однако для гостей въезд подешевеет.

Если доллар продолжит расти, то внутренний туризм также начнёт повышать цены, но, как отмечается, в гораздо меньшей степени.

По словам Барзыкина, во время кризиса “лучше не дёргаться” и не выезжать из страны. Однако также он заявляет, что если точно известно, куда ехать, и во сколько это обойдётся, то туры можно покупать. Кроме того, можно вернуть купленные ранее туры или вернуться из ещё не оконченных – туроператоры в этом случае вернут деньги.

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