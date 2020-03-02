Авторы китайского издания “Чжунго цзюньван” назвали российскую многоцелевую атомную подводную лодку “Ясень-М” самой смертоносной субмариной России.

Как сообщается в статье, улучшенный “Ясень-М” стал ответом на подводные лодки типа “Сивулф” в США, способным даже их превзойти. Отмечается сбалансированной характеристик российской подлодки, а также вооружение гиперзвуковой ракетой “Циркон” и сверхзвуковой универсальной ракетой “Оникс”. Как сообщается, они способны уничтожить любой крупный корабль на расстоянии до 300 километров.

“Ясень-М”, совместно с ракетными подводными крейсерами стратегического назначения “Борей”, являются надёжной опорой для развития ядерных сил морского базирования в России. До 2025 года в России планируется принять семь подлодок типа “Ясень-М” на вооружение ВМФ РФ.