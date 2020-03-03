Владимир Бурматов, российский парламентарий, подверг жесткой критике идею о введении налога на собак и других домашних животных.

Согласно словам депутата, появление подобного налога лишь приведет к тому, что количество бездомных собак на улицах страны значительно вырастет. Он считает, что многие владельцы попросту начнут выбрасывать своих питомцев на улицу, не желая тратить на них дополнительные денежные средства.

По мнению народного избранника, подобная идея является обычной провокацией. В конце Бурматов добавил, что подобный налог в Российской Федерации никогда не введут. Напомним, что соответствующая инициатива исходила от властей Якутска. Собранные деньги они предложили направлять на постройку приютов для животных.