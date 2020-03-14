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Сингапурские исследователи сообщили об обнаружении значительного изменения в геноме нового типа коронавируса COVID-19.

Ученые отмечают, что при сравнении с первыми образцами инфекции они заметили исчезновение из ее генома фрагмента, отвечающего за начало процесса формирования новых частиц вируса. Вероятнее всего, данная мутация произошла в феврале текущего года. В результате болезнь стала менее активной и заметной для организма на первых этапах заражения. Это позволило коронавирусу заметно повысить скорость своего распространения.

До этого вирусологи считали, что новая инфекция стабильна и не способна мутировать. В настоящий момент времени ею заражено 145 тысяч человек в более чем 100 странах мира. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Китае, Италии и Иране.

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