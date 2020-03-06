В Донецкой народной республике 5 марта прошёл финал Республиканского конкурса красоты “Краса Донбасса – 2020”. Организатором мероприятия стала общественная организация “Молодая Республика”.

Как сообщается, отбор участниц проводился в январе и феврале. Более 400 девушек пожелали принять участие, но среди них в финал дошли лишь 19 конкурсанток.

В финале был продемонстрирован видеоролик, на котором участницы рассказывали о своих увлечениях и повседневной жизни. Затем им следовало выступить в пяти этапах, первый из которых знакомил с девушками, а в остальных им следовало продефилировать в национальном костюме, спортивном стиле и в вечерних платьях. Также участниц ждал интеллектуальный конкурс.

Первое место заняла Дарина Заднепрянная. Место первой вице-мисс получила Виктория Калитенко, второй вице-мисс – Татьяна Бондарь.

В младшей возрастной категории главный приз завоевала Амина Синицкая, первой вице-мисс стала Александра Петренко, второй – Златослава Чернецкая.