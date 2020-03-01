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В одном из детсадов Биробиджана воспитательница решила наказать 5-летнего мальчика, заклеив ему рот скотчем. О случившемся рассказала мать ребенка.

Мальчик сообщил матери о своем наказании, после чего женщина сразу же обратилась в полицию. Когда воспитательница узнала о готовящейся проверке, сразу же уволилась из детского учреждения по собственному желанию. Александр Головатый, мэр города, отметил, что данная ситуация недопустима, однако добавил, что все выглядит неоднозначно.

По словам градоначальника, некоторые дети подтверждают, что женщина кричала на мальчика и использовала на нем скотч, но другие сообщают, что ничего такого не происходило. Поэтому он дал указание провести служебную проверку по этому поводу.

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