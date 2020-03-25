Жители Брянска пожаловались на несовершеннолетних молодых людей, творящих беспредел в Советском районе.

О происходящем сообщили жители многоэтажного дома по улице Бежицкой в социальной сети “ВКонтакте”. Согласно рассказу, подростки каждый день приходят в дом на общие этажи и лестницы, при этом никто из них здесь не живёт. Они пьют алкоголь, курят, портят имущество и даже занимаются сексом.

После такого времяпровождения после них остаётся много мусора и окурков, десятки бутылок, использованные средства барьерной контрацепции. Уборщица, как отмечается, после каждого такого посещения выносит два мешка этого мусора.

В сообщении указывается, что публикация является последним предупреждением для подростков, и со следующего раза к ним будут вызывать полицию.