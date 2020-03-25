читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Брянска пожаловались на несовершеннолетних молодых людей, творящих беспредел в Советском районе.

О происходящем сообщили жители многоэтажного дома по улице Бежицкой в социальной сети “ВКонтакте”. Согласно рассказу, подростки каждый день приходят в дом на общие этажи и лестницы, при этом никто из них здесь не живёт. Они пьют алкоголь, курят, портят имущество и даже занимаются сексом.

После такого времяпровождения после них остаётся много мусора и окурков, десятки бутылок, использованные средства барьерной контрацепции. Уборщица, как отмечается, после каждого такого посещения выносит два мешка этого мусора.

В сообщении указывается, что публикация является последним предупреждением для подростков, и со следующего раза к ним будут вызывать полицию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
З-Ф Спорт – Минск ЛП | Шахтёр Донецк (KravaRK) – ЦСКА Москва (Hrusch) | Локомотив Москва (LaikingDast) – Спартак Москва (Arcos) | Манчестер Юнайтед (slezaintima) – Тоттенхэм Хотспур (dm1trena) | Манчестер Сити (nikkitta) – Арсенал (orlovsky1) | Ливерпуль (DangerDim77) – Манчестер Юнайтед (slezaintima) | Тоттенхэм Хотспур (dm1trena) – Манчестер Сити (nikkitta) |
Вам может понравиться

В США рассказали о гибели 60 российских военных и 8 потерянных самолетах в Сирии

Американское информагентство The National Interest, сославшись на открытые источники, сообщило о том,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Певица Глюкоза показала поклонникам татуировку на ягодице

Певица Глюкоза поделилась в Instagram архивным фото с путешествия на море. В… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.03.2020
  • читать 1 минуту

Депутат Госдумы ответил Шнурову о принадлежности Крыма в стихах

Руслан Бальбек, российский парламентарий, решил опубликовать стихотворение на своей страничке в «Фейсбуке»,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 25 марта – небольшая облачность, до 6 °C | город Мытищи, 25 марта – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский, 25 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 25 марта – ясно, до 0 °C | Королев, 25 марта – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск, 25 марта – переменная облачность, до 4 °C | Армавир, 25 марта – переменная облачность, до 12 °C |