Шаен “shAy” Викторио, бывшая киберспортсменка из Бразилии, была приговорена к 116 годам тюремного заключения.

Как сообщается, её обвиняют в мошеннических действиях в интернете. Согласно имеющейся информации, Викторио имела интернет-магазин и на протяжении четырёх лет, с 2013 по 2017 года, она не отправляла уже оплаченные посылки своим покупателями. При этом возврат денежных средств также намеренно не производился.

Как заявила сама девушка, она являлась лишь партнёром интернет-магазина, и мошенничеству не причастна, а во всём виноват её муж.

Викторио являлась профессиональной киберспортсменкой по игре в Counter Strike: Global Offensive. Свою карьеру она завершила в 2019 году и начала стримы на Twitch.