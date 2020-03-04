читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шаен “shAy” Викторио, бывшая киберспортсменка из Бразилии, была приговорена к 116 годам тюремного заключения.

Как сообщается, её обвиняют в мошеннических действиях в интернете. Согласно имеющейся информации, Викторио имела интернет-магазин и на протяжении четырёх лет, с 2013 по 2017 года, она не отправляла уже оплаченные посылки своим покупателями. При этом возврат денежных средств также намеренно не производился.

Как заявила сама девушка, она являлась лишь партнёром интернет-магазина, и мошенничеству не причастна, а во всём виноват её муж.

Викторио являлась профессиональной киберспортсменкой по игре в Counter Strike: Global Offensive. Свою карьеру она завершила в 2019 году и начала стримы на Twitch.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Брайт Старс – Мбарара Сити | БУЛ – Ондупарака | Мтибва Шугар – Намунго | Бияшара Унитед ФК – Танзания Призонс | Руву Шутинг – Альянс | Серед – МФК Ружомберок | Ал Аин – Аль Такдом |
Вам может понравиться

Сирийская армия начала освобождать Серакиб от террористов

Сирийская арабская армия (САА) сумела восстановить на юге Идлиба контроль над потерянными… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 02.03.2020
  • читать 1 минуту

Китайские инженеры сделали из транспортника Y-20 летающий танкер

В издании Flightglobal сообщили о том, что специалисты авиастроительного предприятия Xian из… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Санкт-Петербург не пустили виноград из Индии с опасными мухами

В Большом порту Санкт-Петербурга в партии винограда из Индии была найдены живые… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 4 марта – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи, 4 марта – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский, 4 марта – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск, 4 марта – пасмурно, до -7 °C | Королев, 4 марта – пасмурно, до 15 °C | Подольск, 4 марта – пасмурно, до 4 °C | Армавир, 4 марта – ясно, до 18 °C |