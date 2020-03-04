Группа учёных при помощи геномного анализа сумела узнать, из каких именно частей Африки родом современные афроамериканцы.

Отмечается, что жители Африки являются наиболее разнообразной генетической популяцией. Во времена работорговли, когда из Африки было вывезено порядка 9 миллионов рабов, это разнообразие сохранилось, и даже в настоящее время оно есть у афро- и латиноамериканцев.

Был проведён геномный анализ 6 267 лиц, не являющихся родственниками, и принадлежащих к 22 различным геномных группам. Выяснилось, что черты западноафриканского происхождения в основном присутствуют у жителей Северной Америки, Карибского бассейна, а также у жителей южноамериканского континента.

А вот южноафриканские и восточноафриканские черты большей частью присутствуют у жителей Латинской Америки.