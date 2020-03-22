Исследовательская команда из Германии и Соединенных Штатов определила, как именно обыкновенным вампирам удается создавать дружеские отношения друг с другом.

Летучие мыши-вампиры, как правило, живут группами, причем между некоторыми особями нередко возникают отношения, похожие на людскую дружбу. Ученые на протяжении полутора лет наблюдали за данными животными, чтобы определить причины и предпосылки подобного общения. Оказалось, что они начинаются с голода.

Ученые обнаружили, что при длительном отсутствии крови в рационе летучих мышей они значительно слабеют – в итоге это может привести к их гибели. Однако нередко соплеменники делили добытую кровь со своими ослабевшими сородичами. В результате в 15 процентах случаях распределения пищи между «вампирами» возникали дружеские отношения.