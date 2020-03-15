Исследователи смогли выяснить, как именно формируются «винные слезы» на поверхности бокала. Для этого они воспользовались концепцией ударных волн.

После попадания винного напитка в бокал он тут же начинает испаряться, причем скорость испарения этанола заметно выше, чем у воды. В результате поверхностное натяжение значительно возрастает, что становится причиной постепенного перемещения жидкости наверх. Но затем гравитация отправляет ее назад в сосуд. Однако это не объясняет, почему жидкость получает форму слез.

Физики из США смогли разработать гидродинамическое уравнение с учетом субкомпрессионной ударной волны. Использовав его в качестве основы, специалисты изучили внезапно появляющиеся в винных пленках морфологии. Они обнаружили, что по причине возникающих в жидкости нестабильностей проявляются ударные волны, которые и приводят к формированию на стенках узоров в виде слез.