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В Выборгском районе Ленинградской области в ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля SsangYong.

Инцидент произошёл 8 марта около 12 часов дня. Как сообщается, 50-летний водитель и его 46-летняя пассажирка спешили в Финляндию и направлялись к МАПП “Брусничное”. Согласно предварительной информации, уже на подъезде к месту назначения мужчина по неизвестной на данный момент причине не справился с управлением и выехал с дороги в кювет, где врезался в осветительный столб.

Пострадавшие получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжёлое. В настоящее время по факту инцидента правоохранительными органами организована проверка, проводится выяснение обстоятельств и причин произошедшего.

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